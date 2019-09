Mansioni

Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel corso delle sessioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali del Parlamento europeo, garantendo il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurezza.

Tra le mansioni del ruolo, è compresa la preparazione e il monitoraggio delle sale di riunione, l’accompagnamento e l’assegnazione di un posto ai deputati, alle personalità di rilievo o ai visitatori nelle sale di riunione o nell’emiciclo, nonché compiti cerimoniali in collaborazione con il servizio Protocollo.

Agli uscieri è richiesta flessibilità in termini di orario di lavoro e disponibilità agli spostamenti tra le tre sedi del Parlamento (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e altrove. Il personale assunto dovrà infine indossare l’uniforme fornita dal Parlamento europeo.

Requisiti

Ai nuovi Uscieri parlamentari è richiesto il possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti generali:

essere cittadino di uno Stato membro dell’UE;

godere dei diritti politici;

essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare;

offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere.

Qualifiche ed esperienze professionali:

diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale di almeno 3 anni in linea con le funzioni da svolgere;

oppure formazione professionale seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale in linea con le funzioni da svolgere;

oppure esperienza professionale di almeno 8 anni in linea con le funzioni da svolgere;

almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale in linea con le funzioni da svolgere (solo per il grado SC2).

Requisiti linguistici

I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE:

prima lingua a livello C1 (conoscenza approfondita);

seconda lingua al livello B2 (conoscenza soddisfacente), obbligatoriamente il francese o l’inglese;

terza lingua al livello A2 (conoscenza di base).

Domanda e scadenza

Per partecipare alle selezioni di Uscieri parlamentari, è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del giorno 10 settembre 2019.

ALLEGATI

Bandi e Domanda