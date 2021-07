di Tonino Atella

Venafro Calcio punto e a capo. Così viene da dire dopo le ultime concitate notizie sul club calcistico cittadino, che sembrava destinato a decollare sotto il profilo dei futuri risultati calcistici anche grazie ad ingressi extraregionali nella società ma che al tirar delle somme non conoscerà nulla di tutto quanto balenato nelle ultime settimane. Per fare chiarezza diamo la parola al Presidente del Club, Nicandro Patriciello, da decenni alla guida della società nata a metà degli anni ’50 e sotto la cui guida dirigenziale il Venafro aveva conosciuto di recente anche un buon periodo di serie D. “Proseguo da solo e garantisco da subito che sarà un bel Venafro -attacca Patriciello- quello che per il prossimo campionato di eccellenza molisana presenterò ai tifosi e che giocherà al <Del Prete>, il rettangolo di gioco della città”. Ma perché i drastici cambiamenti dell’ultima ora ? “E’ venuta meno la cordata finanziaria del Casertano, esattamente di Mondragone, che ha deciso di dirottare altrove i propri interventi. Conseguentemente sono venute meno le novità tecniche prospettate, ossia il nuovo allenatore, i giocatori che si pensava di accasare col Venafro e sono rientrate le prospettive che tali novità avevano preannunciate”. Cosa si fa a questo punto della vicenda ? “Si va avanti senza tali novità -aggiunge Patriciello- per un tranquillo campionato d’eccellenza, senza precludere la porta a possibili fatti nuovi nel corso della stagione. Ho già iscritto regolarmente il Venafro alla prossima eccellenza molisana 2021/22 e garantisco ai tifosi un bel Venafro, vedrete …”. Le sue prime mosse per la nuova stagione calcistica ormai alle porte ? “A giorni comunicherò il nome del nuovo allenatore -spiega il Presidente del club venafrano- che ho già contattato. Una volta definito il tutto verrà presentato alla stampa e quindi ai tifosi venafrani”. Quindi va avanti da solo e senza aiuti esterni ? “Se altri vorranno affiancarmi entrando nell’Us Venafro -puntualizza Nicandro Patriciello-saranno i benvenuti. La porta della società calcistica è sempre aperta e non c’è preclusione di sorta per alcuno. Viceversa proseguirò da solo, come sto facendo da decenni. Un’assicurazione mi sento di anticipare ai tifosi : l’Us Venafro continuerà ad esistere ed invito tutti a starci vicini”. Ed allora … Forza Venafro, non importa se esclusivamente ”Made in Venafro” !