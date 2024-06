di T.A.

Un appuntamento con lo sport, il calcio in particolare, ma anche con personaggi, ricordi e vicende che hanno fatto la storia del calcio venafrano nei suoi primi 70 anni di vita. Nato infatti nel 1954 per iniziativa di professionisti ed operai venafrani, oggi l’Us Venafro compie i suoi primi 70 anni di vita ed il presidente Nicandro Patriciello e i suoi collaboratori intendono salutare l’anniversario con un evento appropriato per significare le passioni di tanti nel corso dei decenni trascorsi. “Dal primo pomeriggio del 22 giugno prossimo -afferma il presidente del club calcistico venafrano- ci ritroveremo agli impianti sportivi del Palace Hotel di Venafro per festeggiare, ricordare e programmare tutti assieme il futuro calcistico societario. Ci saranno dirigenti del passato, tecnici, giocatori e collaboratori ai quali va dato atto dell’impegno profuso nel corso degli anni trascorsi. E’ grazie a loro se l’Us Venafro continua ad esistere e l’appuntamento del prossimo 22 giugno intende essere un giusto e doveroso tributo e riconoscimento a tanti sportivi”. Presidente con quale pensiero vuole invitare gli appassionati venafrani a partecipare all’evento ? “Informo che stiamo allestendo una squadra competitiva con un tecnico di sicuro affidamento -spiega Nicandro Patriciello- affinché il Venafro finalmente salga in serie D, livello certamente che compete all’Us Venafro. Intanto invito tutti a partecipare il 22 giugno prossimo all’ “US VENAFRO DAY” al Palace Hotel per divertirci, stare assieme e programmare il futuro calcistico del Venafro Calcio.