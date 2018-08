Si è svolta domenica 26 agosto la prima edizione della “Urban Trail di Bagnoli del Trigno”, corsa podistica sulla distanza di 8,5 km. Lo start alle 17,00 in punto dal centro di benessere Domus Aurea da dove gli atleti hanno potuto ammirare in tutto il suo splendore una panoramica del borgo denominato la perla del Molise. A vincere la prima edizione Vincenzo del Villano della Podistica San Salvo.

In rosa Iolanda Ferriti della NAI Isernia società organizzatrice dell’evento. Tra le diverse società molisane in gara, la Runners Termoli che al termine della manifestazione è risultata seconda classificata. A livello individuale Candida Pascale è giunta terza assoluta. Angela Costantiello, Stefania Di Lisa e Agostino Cipolla tutti sul gradino più alto del podio nelle rispettive categorie. Esordio nella gara non competitiva di Donato Meola accompagnato da Filippo Cantore. Prossimo appuntamento Urban Trail a Termoli il 08 dicembre 2018 con la XIV edizione della Scopritermoli.