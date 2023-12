di T.A.

VIVONO A SUD DEL PARCO NAZIONALE DI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Lo scorso anno il casuale, improvviso e brevissimo incontro. Giorni addietro il fenomeno si è ripetuto per la gioia e la soddisfazione di quanti hanno avuto la fortuna di assistervi. Si sta scrivendo della famiglia di caprioli di Cerreto, borgata di Filignano, Comune a sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. La specie nel numero di tre esemplari, una famiglia probabilmente, è apparsa ai margini dello stesso ambiente boschivo all’ingresso sud della borgata in cui erano stati visti tempo addietro (evidentemente un habitat naturale a loro confacente) e, una volta accortasi della presenza umana, restando uniti e con uno/due balzi -andatura tipica dei caprioli- è penetrata nella boscaglia del posto, scomparendo alla vista. Pochi attimi di visualizzazione, ma assolutamente belli ed unici ! In effetti è stato uno spettacolo ammirarli, seppure per pochi secondi ! Poche informazioni sul magnifico capriolo che vive in Molise perché lo si protegga sempre : appartiene alla famiglia degli ungulati, è molto veloce, è bellissimo a vedersi col suo pelo beige e vive oggi sugli altopiani e in montagna, dopo essere stato originariamente nelle pianure. L’ennesima conferma della bella terra molisana, patria di animali assai suggestivi !