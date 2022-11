Un fine d’anno col … botto, ma non pirotecnico bensì di altra natura come di seguito si leggerà, quello che stanno preparando ed hanno in mente i milanisti dell’isernino promotori del neo Milan Club Isernia, che in pochissimo tempo da che è stato costituito conta già su oltre duecento adesioni e con tant’altri appassionati dei colori rossoneri di diversi Comuni dell’isernino che hanno chiesto di entrarne a far parte. “Il botto” di cui all’inizio del presente articolo riguarda l’auspicata presenza nella seconda provincia molisana di uno -se non di tutti …- dei tre storici Capitani rossoneri Gianni Rivera, Franco Baresi e Paolo Maldini per l’inaugurazione del neo Milan Club Isernia a loro stessi intitolato ed attualmente ospitato presso il Bar Italia del capoluogo pentro, inaugurazione che dovrebbe tenersi nel prossimo dicembre. In allegato la richiesta in tal senso all’Associazione Italiana Milan Club a firma del presidente del sodalizio rossonero isernino, Ing. Giovanni Paolo Canè : ”

