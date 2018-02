All’Università del Molise l’evento di lancio del Progetto African Higher Education Leadrship in Advancing Inclusive Innovation for Development (AHEAD), coordinato dal prof. Arturo Alvino del Dipartimento Agricoltura Ambiente ed Alimenti. Finanziato dal programma europeo ERASMUS + KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices – Capacity Building in the field of Higher Education, il progetto è coordinato dalla Petru Maior University of Tirgu Mures (Romania) e vede la partecipazione di partner europei ed africani:

1. Birmingham City University (UK)

2. Spoleczna Akademia Nauk (Polonia)

3. European Center for Quality Food (Bulgaria)

4. Kenyatta University (Kenya)

5. Embu University College (Kenya)

6. Catholic University of Eastern Africa (Kenya)

7. Kisii University (Kenya)

8. Sokoine University of Agriculture (Tanzania)

9. State University of Zanzibar (Tanzania)

10. Kyambogo University (Uganda)

11. Lira University (Uganda)

12. Mount Kenya University (Kenya)

13. University of Eldoret (Kenya)

L’obiettivo di fondo ricade sulla prospettiva di migliorare le capacità di gestione, governance, insegnamento, ricerca e valutazione delle Università dei Paesi partner. Il tutto per rafforzare i processi di implementazione del triangolo della conoscenza, integrando meglio le funzioni di ricerca, istruzione e trasferimento tecnologico a sostegno dell’innovazione per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva.

Il progetto cerca inoltre di avviare una partnership in grado di mobilitare le competenze dell’Unione Europea, un sostegno per la messa a regine e di costruzione di capacità necessarie ed utili a guidare e gestire l’innovazione in funzione delle proprie specifiche necessità di sviluppo. All’UniMol dunque la tre giorni di confronto per l’evento di lancio del progetto e la partecipazione di rappresentanti di tutte le università partner, nell’Aula Filippo Silvestri del Dipartimento Agricoltura Ambiente ed Alimenti – III Edificio Polifunzionale, di Via De Sanctis, Campobasso.