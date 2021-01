Già da questa settimana l’Università partecipa alla Digital Talent Week 2021, l’evento 100% digitale dedicato al recruiting che mette in contatto talenti ed aziende sulla piattaforma integrata di CVing.

Il Placement dell’Università degli Studi del Molise si trasferisce sul web: una riformulazione originale, in chiave telematica, per continuare a garantire alla comunità studentesca, ai laureandi e ai laureati, opportunità, vantaggi e prospettive future, in attesa di poter ritornare, insieme, alla vita e alle attività universitarie di sempre. Da qui la scelta di UniMol di affidarsi alla piattaforma integrata di CVing, realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting, per ciò che concerne il placement e i servizi di digital recruiting.

UniMol partecipa, infatti, a tutti i 14 appuntamenti della Digital Talent Week (www.digitaltalentweek.com), dedicati agli ambiti verticali IT/Digitale, Pharma & Healthcare, STEM, GDO&Retail, Fashion & Design, Logistica e Operations, volti ad ottimizzare ed orientare competenze e professionalità verso le necessità aziendali.

Fino al 24 gennaio, in particolare, insieme ad altre 20 realtà universitarie ed aziendali nazionali e internazionali prende parte al 1°appuntamento della Digital Talent Week, dedicato alla GenZ, i giovani under 25, diplomati e neolaureati, in cerca di opportunità per l’avvio di una carriera e della propria crescita professionale.

“Impegno continuo, strategie rafforzate e allineate ai tempi sono gli elementi che, da sempre, caratterizzano le azioni e le iniziative dell’Università degli Studi del Molise in tema di placement. Tra queste, certamente, una particolare rilevanza è data dalla promozione di tutte quelle iniziative improntate a favorire e a coniugare la ricerca attiva di un’occupazione, il mondo del lavoro e le opportunità professionali in linea con il proprio profilo. Questo il contesto della partecipazione dell’Università del Molise quale partner della Digital Talent Week 2021: la fiera digitale del lavoro per le aziende” – ha commentato l’Ateneo molisano.

Attraverso una mappa digitale interattiva live, tutti i candidati che accederanno all’evento virtuale, registrandosi al link www.digitaltalentweek.com potranno muoversi all’interno dei 20 stand virtuali delle aziende presenti, scoprirne i profili aziendali e i contenuti di employer branding messi a disposizione, consultare le posizioni aperte, candidarsi e sostenere video colloqui di selezione in modalità esclusivamente on demand.

Questa modalità permette ai candidati di registrare da remoto, tramite smartphone, pc o altro device, in qualsiasi momento e luogo, la propria video intervista online, che i recruiter potranno successivamente visionare e valutare direttamente dalla stessa piattaforma messa a disposizione da CVing.

La Digital Talent Week è un evento inclusivo, che grazie alla sua natura digitale, abbatte qualsiasi barriera spazio-temporale, promuovendo e ampliando le possibilità di recruitment di ogni candidato a fronte delle diverse abilità.

Per registrarsi e partecipare agli appuntamenti della Digital Talent Week:

www.digitaltalentweek.com

CVing – www.cving.com

Con sede a Milano, Cving è realtà italiana digitale focalizzata nell’e-recruiting. Attraverso una piattaforma digitale integrata altamente innovativa, fruibile agilmente da un qualunque supporto informatico, come smartphone, tablet o pc, CVing supporta le aziende nella selezione dei talenti utilizzando lo strumento dei video colloqui on demand, cioè video interviste, che i candidati possono registrare dove e quando vogliono e che i recruiter possono visionare, valutare e condividere su un’unica piattaforma.

Nata nel 2017, dall’intuizione di un gruppo di giovani talenti, nel giro di 3 anni, CVing si è imposta per il suo business model innovativo ed è cresciuta in maniera esponenziale. Da rivoluzionaria start up nel settore, oggi può definirsi una solida azienda che guarda al futuro con spirito di innovazione e capacità di visione.