In riferimento ad articoli apparsi su alcuni Organi di Informazione, l’Ateneo segnala che sarà sottoposta, all’eventuale approvazione degli Organi di Governo, la costituzione di un centro studi sui temi del coding e del pensiero computazionale da allocare in alcuni vani della Palazzina Liberty di Venafro, cosi come proposto all’Università del Molise da una delibera di giunta del Comune di Venafro.

L’eventuale definizione e autorizzazione saranno seguite dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa, già approvato dall’Amministrazione comunale di Venafro, al fine di definire la collaborazione. Si specifica che tale collaborazione non prevede nessuna apertura di un corso di studi universitario ma, cosi come già avvenuto con la citta di Agnone, un punto informativo e di rappresentanza.