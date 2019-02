26, 27 e 28 febbraio “Sostenibilità ed economia circolare” il fil rouge dell’edizione 2019. Apprendimento, scoperte, ricerca, formazione, confronto, orientamento e dibattito scientifico. Ed ancora, partecipazione, simulazioni di attività sperimentali, visite guidate alle aree espositive e ai laboratori di ricerca, Studenti e aspiranti matricole “ricercatori scientifici universitari” per l’occasione che potranno cimentarsi e assistere a simulazioni di attività sperimentali e all’avanzamento delle conoscenze in campo agro-silvo-alimentare.

Ricca, rinnovata, con conferme e novità dunque, la seconda edizione di Agri_For_Food, la tre giorni di orientamento del Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti di UniMol. “Sostenibilità ed economia circolare” è il fil rouge che caratterizza l’edizione del 2019. Nelle tre giornate, infatti, a partire dalle ore 9.00 sino alle ore 18.00, il Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti di UniMol, sarà protagonista con docenti e ricercatori dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e in Scienze e Tecnologie Alimentari a disposizione di studenti, giovani, famiglie e insegnanti non solo per illustrare l’offerta formativa, ma anche per presentare le principali tematiche di ricerca del Dipartimento.

Ad arricchire l’evento poi, una serie di attività seminariali che spaziano dalla biodiversità vegetale al valore circolare dell’ambiente rurale, passando attraverso l’uso sostenibile dei suoli per la riduzione del rischio d’incendio boschivo, dall’impiego di microrganismi e delle api per un uso razionale delle risorse alimentari e dell’ambiente all’evoluzione e selezione degli animali per la sostenibilità.

Manca poco quindi. Ancora pochi giorni alla seconda edizione di Agri_For_Food, con una formula disciplinare variegata, ampliata, ma anche in continuità con un percorso collaudato e dipanato per un’espressione dell’idea di vita universitaria ricca di opportunità, di conoscenza, aspettative e condivisione di esperienze.

Il 26, 27 e 28 febbraio 2019 aspettiamo Tutti, proprio Tutti, a Agri_For_Food!

Per info: Delegati all’Orientamento Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti Mariasilvia D’ANDREA, Filippo DE CURTIS, Patrizio TREMONTE 0874 404 671_404687_404879; [email protected]