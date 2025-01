di Redazione

All’UniMol, domani, 22 gennaio, giornata di Convegni. Nella sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo, alle 9.30 il seminario di studi “La Linea Gustav di Congdon”.

Al Dipartimento Giuridico dalle ore 11:00 si parlerà di Crisi ecologica e valore dell’ambiente.

La distruzione e la ricostruzione, lenta e complessa, dei paesi e delle comunità della Linea Gustav: un’esperienza che segna scritti e dipinti di William Congdon. All’artista statunitense i Dipartimenti UniMol di Scienze umanistiche sociali e della formazione e di Economia dedicano il seminario di studi “William Congdon e la guerra totale in Molise. Dalla Campagna d’Italia a Mauthausen”. L’incontro, che si terrà nella Sala “E. Fermi” della Biblioteca di Ateneo – in viale Manzoni a Campobasso a partire dalle ore 9.30, si caratterizza per essere un’occasione di discussione e approfondimento tra studiosi ed esperti che si confronteranno in analisi e relazioni interdisciplinari e di ampio orizzonte storico-artistico. Il ricco programma del seminario, curato dai professori Roberto Parisi, Lorenzo Canova e Giovanni Cerchia, si sviluppa, infatti, in tre sessioni di lavoro (William Congdon; La Guerra Totale; John Cheesman Harkness e i piani di ricostruzione postbellica) e si colloca a margine della mostra “William Congdon e l’American Field Service in Molise 1943-1946” organizzata dalla The William Congdon Foundation (giugno-ottobre 2024).

Un incontro di grande interesse che si rivolge alle scuole e alla cittadinanza: “I conflitti ecologici”. Domani, mercoledì 22 gennaio, alla ore 11:00 nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” – I Edificio Polifunzionale – viale Manzoni, Campobasso.

Il Dipartimento Giuridico accende i riflettori su un tema centralissimo nella vita quotidiana e per le future generazioni: l’importanza di una reale consapevolezza del valore dell’ambiente.

Il dibattito prenderà spunto da due libri, “Il contenzioso climatico” (Editoriale Scientifica) di Marica Di Pierri e “Ecostituzionazionalismo” (Editoriale Scientifica) di Laura Ronchetti, costituzionalista di UniMol. L’intreccio tra i due volumi sarà alla base dell’approfondimento sulle più attuali forme della questione ambientale considerando l’impatto della revisione costituzionale del 2022 e l’andamento delle battaglie davanti ai giudici della cittadinanza attiva di tutto il mondo per mitigare la crisi ecologica.