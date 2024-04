di Redazione

“La cattedra inclusiva. Una nuova prospettiva dal dibattito aperto”, è il tema centrale del seminario che vede tra i relatori, oltre ai docenti UniMol Livia Petti e Filippo Bruni, Dario Ianes (già professore in Didattica e Pedagogia Speciale, Libera Università di Bolzano

autori di diverse pubblicazioni in materia di valori e policies dell’educazione inclusiva nelle istituzioni educative ) e Evelina Chiocca, docente presso il nostro Ateneo nei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno.