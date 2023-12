di Redazione

Il progetto “Palestre della Salute” rientra nell’ambito dello sviluppo di programmi finalizzati alla riduzione del rischio per Malattie Croniche Non Trasmissibili all’interno del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.Tali programmi si propongono di agire sin dalla presa in carico delle persone affette dalle diverse patologie, attraverso una gestione integrata e sistemica della cronicità.

Le “Palestre della Salute” sono strutture, opportunamente individuate e certificate, che attuano, parallelamente alla loro attività di erogazione di programmi di attività motoria per soggetti sani, programmi di esercizio fisico, adeguatamente prescritto, idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi.

Con questo progetto la Direzione Generale della Salute della Regione Molise ed il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell’Università degli Studi del Molise, unitamente all’Ufficio UniSport e al Cus Molise, hanno dato l’avvio nel territorio molisano a questo importante strumento preventivo già attivato nelle principali regioni del Paese.

Appuntamento, dunque, martedì 19 dicembre, a partire dalle ore 15.00, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni a Campobasso, con il progetto “Palestre della Salute” per parlare di Sport, Salute e Prevenzione.