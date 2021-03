CAMPOBASSO – Rimane la possibilità di usufruire dei servizi in modalità a distanza, con una ripresa dei servizi in presenza dal 7 di aprile.

In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, del quadro normativo delle disposizioni vigenti e delle prossime vacanze accademiche legate alle festività pasquali, l’Università del Molise ha disposto una proroga sino al 6 aprile della chiusura al pubblico delle sedi universitarie.

Continuerà ad essere assicurata la fruibilità dei servizi agli studenti e all’utenza esterna in modalità a distanza. Le segreterie didattiche e gli sportelli informativi e di front office dei vari servizi rimarranno aperti e funzionali telematicamente e telefonicamente, garantendo il proseguimento delle varie attività.

A seguito delle decisioni prese dal Senato Accademico, dall’università comunicano:

“In considerazione dell’attuale situazione emergenziale, del quadro normativo delle disposizioni vigenti e delle prossime vacanze accademiche legate alle festività pasquali il Senato Accademico, nella seduta del 24 marzo 2021, ha stabilito quanto segue:

Dal 7 aprile graduale e regolamentata ripresa dei servizi in presenza con riapertura delle strutture universitarie;

Sedute di laurea nel mese di aprile in presenza, secondo le stesse modalità e disposizioni adottate nelle precedenti sessioni. Su richiesta dei laureandi potranno essere organizzate sessioni on line;

Ripresa in presenza delle attività laboratoriali e di quelle in piccoli gruppi;

Graduale ripresa, in sicurezza, dei tirocini extracurriculari presso enti e/o aziende, previa verifica della disponibilità ad accogliere in presenza i tirocinanti e nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19;

Per le sessioni di esame calendarizzate nel mese di aprile, in programma per i soli Dipartimenti di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio” e di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, pur mantenendo lo svolgimento da remoto, sarà possibile, in casi particolari, sostenere l’esame anche in presenza, garantendo le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19.

Sui siti dei due Dipartimenti saranno pubblicati gli avvisi in merito;

Dal 7 al 16 aprile l’attività didattica ancora in modalità a distanza”