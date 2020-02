Ore 10.30 Aula Magna di Ateneo Via F. De Sanctis Campobasso. Salvatore SETTIS, Archeologo, Accademico dei Lincei e Presidente del Consiglio Scientifico del Louvre, sarà all’UniMol, lunedì 3 febbraio 2020, per la Cerimonia d’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020.

Lunedì 3 febbraio dunque, alle ore 10.30, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, aprirà la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020. Trentasettesima dalla sua istituzione.

Al prof. Carlo Ebanista, Ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, è affidata la prolusione. Il tema affrontato: L’archeologia medievale e gli usi antropici delle cavità.

La cerimonia di inaugurazione è l’evento più rappresentativo dell’Istituzione universitaria e riveste un particolare significato non solo per l’Ateneo, ma per l’intero contesto territoriale, e quest’anno sarà anche l’occasione per esaltare il valore inestimabile dei beni culturali dei quali il Molise dispone.

E la partecipazione del Prof. Settis alla cerimonia inaugurale UniMol ne rappresenta la più chiara conferma e nitida consapevolezza.