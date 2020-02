L’UniMol ha inaugurato l’Anno Accademico 2019/2020. Ospite d’onore, alla cerimonia, il Prof. Salvatore Settis, Archeologo, Accademico dei Lincei, Presidente del Consiglio Scientifico del Louvre. La relazione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Prof. Luca Brunese, ha aperto, nell’Aula Magna di Ateneo, la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico. Brunese ha parlato di un ateneo in salute e di nuove iniziative in cantiere per guardare meglio al futuro, ma rimane la preoccupazione per un quadro nazionale in chiaroscuro. Per il Magnifico Rettore è importante valorizzare il ricco patrimonio archeologico del Molise. “Immagino l’università come centro culturale di sviluppo sociale e di tante attività” – ha detto Brunese – che si è soffermato anche sull’esposizione mediatica del Molise nelle ultime settimane. “Richiamare l’attenzione sul Molise – ha sottolineato – fa bene anche al nostro Ateneo. Il prof Salvatore Settis, ospite d’onore, chiede alla politica di investire maggiormente nel settore della Formazione e Ricerca. “Investire in cultura significa pensare al futuro – ha evidenziato -. Settis ha definito la fuga di cervelli un errore madornale.