Nell’aula”Franco Modigliani” del Dipartimento di Economia si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo Direttore. Giovanni Cerchia, Professore Ordinario di Storia contemporanea, è il neo Direttore del Dipartimento di Economia. Al suo primo mandato, guiderà il Dipartimento per i prossimi tre anni.

Nato in Svizzera, presta servizio presso l’Università degli Studi del Molise dal 2005. Presidente del Corso di Laurea magistrale in Archeologia, Beni Culturali e Turismo dal 2009 al 2013, coordinatore di vari dottorati ricerca a partire dal 2008, ha diretto il Centro di iniziative e studi per la Riforma dello Stato (Roma), mentre dal 2019 è diventato Direttore scientifico della Fondazione Giorgio Amendola (Torino), oltre che membro del Consiglio direttivo dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea «Vera Lombardi» (Napoli). Nel dicembre 2020 il Ministro dei Beni Culturali lo nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Reggia di Caserta.