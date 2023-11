di Redazione

Il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università degli Studi del Molise aderisce alla Settimana Mondiale “World AMR Awareness Week (WAAW dal 18 al 24 novembre) , l’iniziativa globale di sensibilizzazione sulla resistenza antimicrobica, che oggi più che mai, riguarda tutti, rappresentando una serie minaccia per l’uomo, gli animali, le piante e l’ambiente.

Nel 2019, è stato stimato che quasi 5 milioni di decessi sono stati associati alla resistenza batterica, inclusi 1,27 milioni di decessi causati direttamente da essa, risultando essere la terza causa di mortalità a livello mondiale.

L’e dizione 2023 della WAAW – curata come sempre dalle organizzazioni quadripartite: Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP); Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO); Organizzazione mondiale della sanità (OMS); Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), conserva il tema centrale dell’anno precede nte, vale a dire: Prevenire insieme la resistenza antimicrobica.

Il Dipartimento Agricoltura Ambiente e Alimenti dedica la giornata del 22 novembre alla “Consapevolezza dell’Antimicrobico-resistenza (AMR), che va dunque a inserirsi nel quadro del programma della Settimana Mondiale “World AMR Awareness Week (WAAW)”.

Il programma si sviluppa in due momenti, la mattinata , 9:00 – 13:00 , è stata prevista la visita alle aree espositive con poster e pillole didattiche; nel pomeriggio, dalle 16 : 00 alle 17 : 3 0, si terrà la t avola r otonda che riprende quasi integralmente il tema mondiale dell’evento e cioè: “Preveniamo insieme l’antimicrobico-resistenza” , dove si discuterà su quella capacità , sviluppata da agenti infettivi (patogeni) ed infestivi (parassiti) , di resistere ad antibiotici, antivirali, antifungini e antiparassitari , rappresentando, in tal modo, una seria minaccia per la salute globale . L’abuso e l’uso non corretto degli antimicrobici , infatti, in zootecnia e agricoltura , come in medicina, sono tra le cause principali della selezione di microrganismi resistenti che hanno acquisito l’AMR o attraverso mutazioni o, mediante il trasferimento orizzontale dei geni di resistenza. Ne corso del tempo, ormai, questi microrganismi antimicrobico-resistenti si sono ampiamente diffusi, rendendo l’AMR un rischio emergente che non coinvolge esclusivamente l’uomo, ma anche gli animali e le piante.

Per affrontare l’AMR non servono più medicinali, ma una strategia efficace basata sull’approccio olistico One Health, che considera la salute umana, la salute animale e la salute delle piante come inestricabilmente connesse tra loro e alla salute dell’ambiente.

Ma per contrastare l’antimicrobico-resistenza ser ve senz’altro intensificare anche le attività scientifiche, di studio, di formazione, di ricerca e t erza m issione ; ed è esattamente questa consapevolezza che muove l’attività accademico-scientifica del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti , e l’a de sione alla Settimana Mondiale “World AMR Awareness Week (WAAW ) , ne rappresenta un’ulteriore conferma.

Appuntamento dunque a mercoledì 22 novembre, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, III Edificio Polifunzionale, Via Francesco De Sanctis, Campobasso.