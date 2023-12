di Redazione

L’Università degli Studi del Molise, in occasione del centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani, per iniziativa della Cattedra di Pedagogia generale e di Storia della scuola e delle istituzioni educative – Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, e con la collaborazione del Ce.S.I.S. e il Museo della scuola e dell’educazione popolare, nella giornata di mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 11:00, nell’Aula Magna dell’Ateneo, a Campobasso, ha organizzato l’incontro seminariale – introdotto dalla prof.ssa Serena Sani (UniMol) – da titolo “Don Milani.1923-2023 100 anni dalla nascita”.

La giornata seminariale, aperta dagli indirizzi augurali e di saluto delle autorità accademiche, vede l’intervento di Roberto Sani, professore ordinario di Storia dell’educazione presso l’Università degli Studi di Macerata, dal titolo Don Milani del mito e don Milani della storia. Appunti sulla personalità e sulla testimonianza del priore di Barbiana. L’intervento di chiusura della sessione mattutina sarà a cura di mons.Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano.

La decisione di dedicare un seminario all’opera e alla visione educativa di don Lorenzo Milani nasce non soltanto dalla volontà di fornire un contributo alle celebrazioni avviate in tutta Italia per ricordare la sua figura a cent’anni dalla nascita, ma anche di ispirare il lavoro di formazione delle nuove generazioni di insegnanti affinché, sull’esempio del priore di Barbiana, si impegnino contro tutte le forme di diseguaglianza e di emarginazione ancora, purtroppo, presenti nella nostra società.

L’evento celebrativo proseguirà nel pomeriggio, alle ore 16:00. I lavori, continueranno infatti, in collaborazione con la scuola primaria “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo «Igino Petrone» di Campobasso, all’interno degli spazi nel Museo della Scuola e dell’Educazione popolare (presso la Biblioteca d’Ateneo – Viale Manzoni , Campobasso); sarà un’occasione anche per “festeggiare” il decennale del Museo.

Ai saluti istituzionali del Direttore del Ce.S.I.S e del Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare, prof. Alberto Barausse e del Dirigente scolastico dell’I.C. Petrone, prof. Giuseppe Natilli, seguirà il percorso didattico, destinato agli alunni e alle alunne della scuola primaria “Don Milani”, dal titolo:Al di là del muro: l’esperienza di Don Milani.

Appuntamento quindi; ore 11:00 – 13.00, Aula Magna di Ateneo – via Francesco De Sanctis – con il seminario “Don Milani.1923-2023 100 anni dalla nascita”;

Alle ore 16:00, Biblioteca d’Ateneo – viale Manzoni – con Al di là del muro: l’esperienza di Don Milani a cura del Ce.S.I.S,Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare e Istituto Comprensivo «Igino Petrone» di Campobasso.

Info e contatti: tel. 0874404476; e.mail cesis@unimol.it