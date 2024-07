di Redazione

Si terrà ad Agnone e a Isernia, dal 15 al 18 luglio 2024, la XII Edizione della Summer School di Scienze Politiche. L’evento formativo internazionale rappresenta un punto di riferimento per discutere, confrontarsi e approfondire tematiche di respiro internazionale, cruciali, significative e ricche di stringente attualità. Quest’anno infatti, la Summer School si caratterizza per avere come elemento centrale tutto ciò che è legato alla pace, senza, purtroppo, tralasciare la guerra e le implicazioni economiche, sociali e giuridiche. Lunedì 15 luglio, alle ore 11.00, al Municipio di Agnone, l’avvio inaugurale della quattro giorni formativa. A dare il benvenuto sarà il Sindaco della città, Daniele Saia. I saluti istituzionali saranno rivolti dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise, prof. Luca Brunese, e dai Direttori dei Dipartimenti Giuridico ed Economico, professori Ruggiero Dipace e Claudio Lupi. Seguiranno quindi le note introduttive dei professori Federico Pernazza e Matteo Luigi Napolitano, rispettivamente Direttore e Direttore Scientifico della Summer School. La prolusione sarà tenuta da Mons. Leo Boccardi, già Delegato della Santa Sede presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, e Nunzio Apostolico in Iran e in Giappone. Essa avrà per tema La guerra: fallimento della politica e dell’umanità.

Nei giorni seguenti, la Summer School vedrà la partecipazione di studiosi di fama internazionale che si uniranno ai colleghi molisani. Enrica Garzilli (Università di Harvard-Delhi) tratterà dell’arte della guerra e della pace in Cina, India e Giappone. Jerzy Zdanowski (Accademia delle Scienze di Polonia-Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego) affronterà il tema Medio Oriente 2024. Lorenzo Cerimele (Università di Cartagena) parlerà della Diplomazia dal trionfo al degrado (1815-1919).

La Summer School si chiuderà il 18 luglio 2024 a Isernia. Ad accogliere i partecipanti saranno il Sindaco della Città, Piero Castrataro, e, questa volta nella veste di Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

Ospite di particolare rilievo sarà l’Ambasciatore d’Italia in India, Vincenzo De Luca, che parlerà della Diplomazia Italiana come strumento di pace in contesti non europei.

A margine della Summer School 2024 saranno organizzate per i partecipanti interessanti attività culturali: una visita alla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone; un’escursione al Teatro Sannitico e al complesso ellenistico-italico di Pietrabbondante; un Recital per la pace con letture e musiche, offerto ai partecipanti da musicisti italiani e stranieri e da un piccolo gruppo di docenti, studentesse e studenti UniMol.