Da allora gli scavi hanno riportato in luce i resti dell’insediamento documentato dalle fonti a partire dal XII secolo, costituito da muri di terrazzamento, residui di abitazioni e soprattutto da un monumentale edificio di culto, identificato con la chiesa di Sancte Marie in Planisi, confermata al monastero di San Vincenzo al Volturno nell’821.

Oggi, g iovedì 29 luglio, dopo due anni di stop per l’emergenza pandemica, si presentano le ricerche svolte in questo periodo di mancanza di lavoro sul campo, in previsione delle future attività di scavo e restauro che sono in programma. Alle ore 20.30 si terrà, infatti, in Piazza Fontana della Pace a Sant’Elia a Pianisi un incontro dal titolo “Santa Maria in Planisi: indagini archeologiche, ricerche e restauro”.