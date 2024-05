di Redazione

Cerimonia di apertura, domani, venerdì 17 maggio, ore 18.00, Aula Magna di Ateneo. Con il giuramento dell’Atleta universitario e la dichiarazione di apertura dei CNU, via ai 9 giorni di gare e competizioni sportive in Molise.

Campionati nazionali universitari 2024, UniMol pronta al grande evento. Domani, venerdì 17 maggio, la cerimonia inaugurale della 77esima edizione.

In Molise da tutta Italia giovani atlete e atleti con i tecnici e gli accompagnatori dei Centri sportivi universitari: numeri importanti per l’attesa competizione sportiva assegnata per la terza volta dalla FederCusi all’Ateneo molisano e al Cus Molise.

I Campionati sono il più importante evento sportivo nazionale rivolto al mondo universitario, la principale espressione agonistica dello sport accademico.

“La nostra Università diventa di nuovo l’arena centrale di un grande spettacolo sportivo che è anche e soprattutto aggregazione, relazioni e solidarietà”, così il Rettore Luca Brunese sull’edizione 2024 dei CNU. “I Campionati nazionali universitari – sottolinea – rappresentano un’occasione di apertura e conoscenza del nostro territorio, delle sue potenzialità. Ringrazio tutta la macchina organizzativa del nostro Centro sportivo universitario da mesi al lavoro per offrire a tutti noi ancora una volta un’edizione speciale”.

La manifestazione, organizzata con il sostegno della Regione Molise, vede la collaborazione dei comuni di Campobasso, Isernia, Termoli, Campomarino, Filignano, Mirabello Sannitico, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e San Giuliano del Sannio e le strutture sportive che ospiteranno le gare.

Domani dunque, alle ore 18:00, nell’Aula Magna di Ateneo la cerimonia di apertura dei CNU 2024 con l’ingresso dei Cus partecipanti alla competizione. A dare il benvenuto ci sarà il presidente del Comitato organizzatore, prof. Germano Guerra.

Alle 19:25 il giuramento dell’Atleta Universitario, Giudice Sportivo e Allenatore. Poi, con la dichiarazione di apertura dei CNU 2024, pronunciata dal Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, i 77esimi Campionati Universitari Primaverili del Molise 2024 saranno ufficialmente aperti. Si svolgeranno dal 18 al 26 maggio: saranno nove giorni intensi con tante discipline sportive, spettacolo e divertimento non solo sui campi gara ma anche fuori.