La tematica e la problematica delle emissioni in atmosfera rappresentano da sempre una costante fonte di studio, di ricerca e di analisi da parte dell’Università degli Studi del Molise, soprattutto in relazione al contesto territoriale molisano.

Ed è proprio in tale ottica che il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti ha inteso organizzare un’iniziativa scientifica-divulgativa e di confronto dal titolo “Dalle emissioni alle immissioni: una giornata studio per comprendere il problema” e che si terrà il 28 febbraio, a partire dalle ore 9:00, nell’Aula “G. Mendel” del Dipartimento – III Edificio Polifunzionale, Via Francesco De Sanctis, Campobasso.

La giornata – che vede insieme nel Comitato scientifico UniMol, Istituto Inquinamento Atmosferico del CNR, Istituto Superiore di Sanità e la Società Ricerca sul Sistema Energetico, indirettamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – si caratterizza per un programma ricco di relazioni e interventi di ampio respiro e per la presenza di ricercatori, studiosi ed esperti di spicco provenienti da tutto il territorio nazionale, oltre che esponenti del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri.

Le diverse tipologie di argomentazione in materia di emissioni verranno affrontate con un approccio onnicomprensivo, dalla legislazione, passando per le metodiche di campionamento e le limitazioni analitiche, fino all’analisi dei dati delle attuali emissioni nella regione Molise. L’incontro di studi vedrà inoltre l’attiva partecipazione di aziende di strumentazioni con lo scopo di diffondere le più recenti innovazioni, a testimonianza del reciproco e fondamentale connubio tra ricerca e tecnologia.