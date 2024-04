di Redazione

Lunedì 29 e martedì 30 aprile, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in viale Manzoni a Campobasso, si terrà l’importante convegno internazionale dal titolo “La felicità della storia, il privilegio della bellezza” dedicato alla memoria di Alessio Monciatti, il grande storico dell’arte dell’Università del Molise scomparso il 1° maggio del 2023.

La due giorni, promossa dal Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione – in collaborazione con ARATRO-Museo laboratorio di arte contemporanea -prevede la partecipazione di illustri studiose e studiosi provenienti da diverse università e istituzioni italiane e internazionali che dedicheranno i loro interventi a quelle tematiche indissolubilmente legate ai polimorfici interessi di Monciatti, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori storici dell’arte medievale degli ultimi decenni..