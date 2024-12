di Redazione

All’Università degli Studi del Molise un’importante due giorni di ricerca e di storia contemporanea: giovedì 5 e venerdì 6 dicembre si svolgerà il convegno dedicato alla «Destra radicale, concezione dello Stato e criminalità organizzata», curato dall’unità locale di ricerca diretta dal prof. Giovanni Cerchia, in collaborazione con il prof. Giuseppe Iglieri, entrambi docenti UniMol.

L’attività si inquadra, facendone parte, nel programma PRIN 2022, “Nazione in armi. Progetti statuali, istituzioni pubbliche e violenza politica nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo“ che vede quale coordinatore scientifico il prof. Carmine Pinto dell’Università degli Studi di Salerno.

Alla due giorni parteciperanno accademici, ricercatori e ricercatrici provenienti da molti degli Atenei della realtà centro-meridionale del Paese. Studiose e studiosi che abbracciano settori e ambiti diversi (storia, sociologia, diritto, scienze politiche) si confronteranno per esplorare le dinamiche storiche e contemporanee di queste interazioni, offrendo chiavi di lettura innovative e strumenti per una comprensione più approfondita del fenomeno.

Appuntamento giovedì 5, a partire dall ore 9.30, e venerdì 6 dicembre, sempre dalle 9.30, nell’Aula Magna “Vincenzo Cuoco” del Dipartimento Giuridico – I Edificio Polifunzionale – viale Manzoni a Campobasso.