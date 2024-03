di Redazione

8 marzo 202 4 , Cerimonia di Inaugurazione Anno Accademico 202 3 /202 4 alla presenza del P residente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’Informazione

Il Prof. Paolo Benanti, P residente della Commissione AI per l’Informazione , unico italiano tra i 38 esperti nominati da António Guterres come membri del nuovo Organo consultivo dell’ONU per l’intelligenza artificiale, sarà all’UniMol alla Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 202 3 /202 4 – ore 11.00, Aula Magna di Ateneo.

La Prolusione dal titolo E lon Musk, il detective di Poe e altri enigmi per intelligenze umane e artificiali, sarà a cura del prof. Giovanni M addalena, Ordinario di Filosofia teoretica – Dipartimento Giuridico.