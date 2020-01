Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha convocato questa mattina, presso la sede del Consorzio industriale di Pozzilli, un incontro per affrontare la questione legata al futuro dello stabilimento Unilever.

Alla riunione, oltre al governatore, hanno partecipato gli assessori Cotugno e Mazzuto, il sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli, i rappresentanti sindacali regionali, oltre a un nutrito gruppo di lavoratori. Il governatore ha ascoltato la delegazione che, esprimendo preoccupazione per la situazione di incertezza, ha chiesto maggiore chiarezza all’azienda.

A tal proposito, Toma ha annunciato la convocazione di un tavolo, in programma lunedì in Regione, per favorire una proficua interlocuzione tra le parti sociali interessate e l’azienda, auspicando una celere e positiva risoluzione.