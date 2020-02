E’ partito dal piazzale dello stabilimento di Pozzilli il corteo in difesa del lavoro. Operai, sindaci e gente comune in marcia lungo la Statale 85 per evitare che, lo stabilimento Unilever, chiuda i battenti e delocalizzi la produzione in Lombardia. Il corteo arriverà al centro commerciale “I Melograni” di Roccaravindola. Traffico bloccato e disagi per gli utenti della strada. Sono quasi 500 le famiglie, tra operai e indotto, che rischiano di rimanere senza reddito.

Con la chiusura di Unilever, ci sarebbero ripercussioni non da poco per il territorio della provincia di Isernia. La politica e l’assessore competente hanno l’obbligo di trovare una soluzione per evitare, un dramma economico-sociale, che avrebbe ripercussioni devastanti per l’intero Molise. Vescovo Cibotti ha lanciato un appello: “Si sposti il lavoro nelle regioni povere, non in quelle già ricche”. Nel pomeriggio di oggi, è previsto un incontro tra i rappresentanti della multinazionale, i sindacati e la Giunta regionale.