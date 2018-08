Particolare attenzione è dedicata in questo periodo allo spaccio di sostanze stupefacenti ed al monitoraggio delle movimentazioni di denaro potenzialmente in grado di nascondere evenienze di riciclaggio di proventi illeciti, ovvero anche fenomenologie di evasione fiscale.

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Campobasso, grazie anche all’impiego di unità cinofile, hanno individuato 57 persone responsabili a vario titolo di condotte illecite, delle quali 38 segnalate alle competenti autorità, una posta in stato di arresto per traffico di stupefacenti, con sequestro di 1,1 kg di cocaina e circa 20 grammi di Kobret, ed altre 18 denunciate a piede libero responsabili di condotte illecite legate al mercato dell’eroina, hashish e marijuana.

Le Fiamme Gialle di Campobasso hanno sequestrato un’area adibita a discarica abusiva di oltre 6mila mq all’interno della quale erano presenti ingenti quantità di materiali cementizi di risulta, di inerti da demolizione, ferri da cantiere, elettrodomestici in disuso, materiale plastico nonché frammenti di coperture in eternit e altri manufatti in fibrocemento contenenti amianto.

Numerose le attività di verifica e controllo fiscali finalizzati nel periodo estivo tra le quali spicca l’attività conclusa nei confronti di un’azienda del basso Molise, con una evasione di circa 20 milioni di euro, nonché l’utilizzo e l’emissione accertata di fatture per operazioni inesistenti per circa 15 milioni.

Parimenti un’operazione nel settore del trasporto con operatori collegati tra loro e operanti nella zona costiera, dalla quale è emersa una consistente sottrazione a tassazione di base imponibile per oltre 1.300.000 euro.

In materia di abusivismo commerciale e contraffazione, infine 3 persone sono state denunciate e 6 sanzionate. Sequestrati oltre 4mila prodotti recanti marchi contraffatti o non conformi alle norme sulla sicurezza.