di Redazione

Per l’editore Marco Solfanelli, ci saranno due volumi; uno per il progetto Undulna ed uno con la stessa tematica, sempre la nostra Divina, per il Premio Letterario Terra dei Padri. Un nuovo viaggio nella letteratura, nella storia, nelle emozioni celebrando la Divina Eleonora Duse nel centenario della morte. Progetto forte, diretto da Pierfranco Bruni, in collaborazione con il Vittoriale degli Italiani presenti in eventi di prestigio in tutto il territorio italiano ed estero. Un ringraziamento ai i saggisti Arianna Angeli, MT Alfonso Micol, Bruni Marilena, Cavallo Gianluigi, Chiaserotti Carmen, De Stasio Neria, De Giovanni Tonino, Filomena Rita Fiordalisi, Pasquale Guerra, Alberico Guarnieri, Maria Iannotti, Gaetano Marchese, Mazzoni Roberta, Antonietta Micali, Annarita Miglietti, Maristella Massari, Anna Montella, Maria Pia Pagani, Ippolita Patera, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi Patrizia, Tocci Matilde Tortora, Tommaso Romano.