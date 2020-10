Un’altra positività al Covid fra gli studenti dell’Istituto ‘Cuoco’ di Isernia. Si tratta di un’allieva che già nei giorni scorsi, ai primi sintomi, era rimasta a casa e i medici avevano disposto i necessari controlli.

Questo secondo caso non è in relazione col precedente e sono state immediatamente attivate tutte le dovute procedure per gestire l’episodio e contrastare eventuali sviluppi epidemici.

Il Sindaco Giacomo d’Apollonio, d’intesa con la Dirigente dell’istituto, ha disposto per oggi stesso la sanificazione dei locali scolastici frequentati dalla ragazza. La Dirigente, inoltre, ha sospeso le lezioni in presenza attivando quelle a distanza per la classe della studentessa, i cui compagni verranno sottoposti a tampone.