Una serata d’incanto, sogni, sentimenti ed emozioni al Festival Lanza ieri in una gremita piazza Municipio di Filignano. E tutto merito di un trio d’eccezione: Antonella Ruggiero e la sua melodiosa e sognante voce, il valente fisarmonicista Renzo Ruggiero e l’inarrivabile Francesco Buzzurro con la propria chitarra/orchestra.

Un concerto che ha deliziato ed entusiasmato il pubblico, toccando temi quali l’amore e la bellezza della vita. Antonella Ruggiero ha letteralmente conquistato la piazza, sentiti gli applausi e i consensi raccolti. Nel corso della serata proposte musiche di Kramer, la bellissima interpretazione di Mattinata, cantata dallo stesso Mario Lanza nel corso della sua carriera, nonché celebri brani italiani e stranieri. Nella serata non poteva certo mancare la notissima Vacanze Romane interpretata magistralmente dalla Ruggiero con le “spalle” artistiche d’eccezione della serata, come il duo Ruggiero/Buzzurro. Ed il pubblico ha letteralmente sognato, lasciandosi trasportare dalla proposta artistica. In chiusura, a suggellare il tutto e coi presenti in piedi, il particolare tributo del presentatore della serata MAURIZIO VARRIANO, rivoltosi in versi ad Antonella Ruggiero per ringraziarla della stupenda serata di canto, musica e significati. In serata il Festival Lanza 2023 chiude dopo una settimana di ottimi appuntamenti artistici col Gran Galà della Lirica. Si esibiranno soprano, tenore ed orchestra sinfonica diretta dal M° Leonardo Quadrini. A margine del tutto un plauso sincero agli organizzatori del Festival, a partire da Michel Rongione, ideatore 33 anni orsono dell’iniziativa capace di veicolare e far conoscere Filignano ed il Molise intero ben oltre i confini nazionali. E questo grazie a Mario Lanza, “figlio” illustre di questa terra.

T.A.