Nel segno della promozione degli artisti della nostra terra che si distinguono in ambito nazionale ed internazionale, anche la terza edizione del Gran Concerto di Natale che, a pieno titolo si conferma evento clou del Natale Isernino, con il Patrocinio dell’ assessorato alla Cultura del Comune di Isernia .

Anche quest’anno musicisti e cantanti metteranno a disposizione del pubblico un’offerta musicale di assoluto rilievo. Unico strumentista il pianista Simone Sala, virtuoso molisano di luminosa carriera e co-direttore artistico della manifestazione, che accompagnera’ le voci protagoniste della serata oltre ad esibirsi come solista.

Ricco di interesse anche il versante lirico, che vedrà tra i protagonisti il giovane soprano di origini bojanesi Alessandra Gioia, che si è messa in evidenza per bellezza vocale e perizia tecnica e le cui doti artistiche sono all’attenzione di importanti Teatri, il tenore Paolo Bartolucci, anch’egli co-direttore artistico, che nel 2018 ha confermato le sue già note doti, partecipando a importanti produzioni italiane di “Pagliacci” “Il Trovatore” e “La Traviata” ed a concerti in Italia e all’Estero.

Di assoluto rilievo sarà l’intervento del mezzosoprano Alessandra della Croce, di origini di Vastogirardi, che per la sua carriera ricca di successi e di presenza in Teatri di importanza assoluta come il Teatro Regio di Torino dove proprio in questi giorni e’ protagonista di una serie di recite della Carmen di Bizet, riceverà insieme ad Alessandra Gioia il “Premio Talenti Musicali della Nostra Terra” e ci delizierà con le calde note della sua voce.

Oggi, sabato 28 dicembre 2019, ore 20, presso la Sala Esposizioni dell’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia. Prevendite presso Ag.Batik, via 24 maggio, Past. Di Rienzo, via 24 Maggio, Pausa Caffè Corso Risorgimento nei pressi dell’ Auditorium.