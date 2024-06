di T.A.

Alle porte a Venafro un evento artistico d’indubbio spessore. Trattasi di “UNA VOCE PER LA PACE”, live music concert in programma domenica 30 giugno (h 19.30) nella Chiesa dell’Annunziata ai Venafro. Patrocinano Pia Unione SS Annunziata, Assoc. Naz. Carabinieri , Consolato della Repubblica di El Salvador ed altre sigle per la pace. Daranno vita all’appuntamento l’organista M° Marciano Oliva,i soprani Angela Cicerone ed Antonella Inno, il tenore Gianpiero Frattaruolo e la vocal solist Barbara Federici. Con l’apporto di musicisti locali, di giovanissime vocal solist e dei cori Schola Cantorum Lino Cappello di Venafro, del Coro Padre Candido Melfi di Isernia e del Coro polifonico maschile di Castelromano di Isernia, dirigerà il M° Fabio Palumbo. Nel programma della serata musiche di Mascagni, Oliva, De Marzi, Bocelli, Pausini, Sarah Maclachlan, Susana, Albinoni e Choen. In chiusura l’Inno di San Nicandro, scritto nel 1881 dal poeta venafrano Raffaele Atella e musicato dal canonico Domenico Criscuolo. Ingresso libero. Info 331/2205733.