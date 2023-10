di T.A.

NELLA SERATA MUSICA, CANTO E PENSIERI PER LA PACE, PRESENTE IL CONSOLE DI EL SALVADOR, PROF. FRANCO CIUFO

Appuntamento artistico di tutto spessore domenica l’altra 29 ottobre (h 19.30) nella più bella e prestigiosa chiesa in stile barocco del Molise, l’Annunziata di Venafro. Vi si terrà “Una Voce per la Pace”, live music concert per fare musica, canto e perorare la pace ovunque sulla Terra, attualmente in forte difficoltà in tanti angoli del globo. Sarà presente tra gli altri il Console di El Salvador in Italia, prof. Franco Ciufo. All’Annunziata di Venafro quindi, promosso dal M° organista Marciano Oliva di Venafro e da altri validi interpreti quali il soprano Angela Cicerone, il tenore Gian Piero Frattaruolo, la vocalista solist Barbara Federici, nonché Nicandro Rodi (tromba), Anna Aurora Greco (violino),Paolo Scungio e Davide Aureli (sax), Filippo Ranieri (flauto traverso) e Marta Paoliello (violoncello), si suonerà e canterà perché la pace vinca finalmente ovunque e zittiscano le armi. Nel programma della serata è previsto il suono del magnifico organo settecentesco dell’Annunziata, alla cui tastiera siederà il M° Marciano Oliva. Info e prenotazione 331/2205733. Ingresso libero ed invito alla cittadinanza a partecipare.