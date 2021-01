L’Azione cattolica della diocesi di Isernia-Venafro, insieme alla Diocesi di Isernia-Venafro, organizza un incontro online dal titolo: UNA VIA PER LA PACE NEL DIALOGO INTERRELIGIOSO.

Il mese di gennaio per L’Azione Cattolica Italiana è un tempo dedicato alla pace. A chiusura di questo tempo, ogni anno l’Azione Cattolica diocesana dedica un evento a questo tema così delicato e profondamente importante per i soci e per il mondo intero. Celebreremo anche quest’anno la pace con un incontro interreligioso, al quale parteciperanno diverse confessioni religiose, condividendo il proprio desiderio e la propria volontà di costruire un mondo dove tutti gli esseri umani vivano in pace.

L’appuntamento è per domenica 31 Gennaio, ore 15.30 su piattaforma zoom [https://us02web.zoom.us/j/86922537560?pwd=SnFld0NIazZhS0tzdTR1ZDU1ellFUT09].

Un incontro online, promosso insieme alla Diocesi di Isernia-Venafro, dal tema UNA VIA PER LA PACE NEL DIALOGO INTERRELIGIOSO. Aprirà l’incontro il vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro, S.E. Rev.ma Mons. CAMILLO CIBOTTI. Ospite sarà Don ANTONIO MASCIA, sacerdote della Diocesi di Trivento, nonché Vicario Episcopale del settore evangelizzazione e già missionario Fidei Donum in Camerun, che ci racconterà la sua preziosa testimonianza vissuta in terra di missione.

Le diverse confessioni religiose, attraverso i loro rappresentanti, condivideranno un messaggio di pace. Nello specifico, saranno presenti CRISTINA DI ROLLO – rappresentante dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – MURTAZA HADI – musulmano del Pakistan del progetto Siproimi di Pescocostanzo (Is) – SADIY, Cattolica dell ‘Etiopia e CABDSHAKUR, musulmano, entrambi del progetto Siproimi di Venafro (Is).

Sarà moderatrice ANGELA DI CRISTINZIO, presidente diocesana dell’Azione Cattolica di Isernia-Venafro. Sarà possibile seguire la diretta, oltre che su piattaforma zoom, anche sulle nostre pagine social: Facebook [Azione Cattolica Diocesi Isernia-Venafro] e YouTube [Diocesi Isernia-Venafro]