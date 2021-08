di Tonino Atella

Ad affermarlo il papà di un minore venafrano per ore sotto l’acqua ad Isernia.

Una durissima e giustificatissima denuncia arriva dai genitori dei minori ambosessi dai 12/13 anni in su dell’intera provincia di Isernia, recatisi al Veneziale di Isernia perché i loro figli fossero sottoposti a vaccinazione, ma incappati in un pomeriggio con pioggia e vento forti, e ciononostante costretti a restare all’esterno della struttura sanitaria ammassati ed inzuppati d’acqua perché nessuno li ammetteva all’interno. E mentre la rabbia saliva, qualcuno telefonava alle forze dell’ordine per denunciare quanto avveniva, senza però che la situazione migliorasse. Ressa, spintoni, rabbia, acqua piovana addosso e momenti difficili per tutti. In aggiunta poi anche altri problemi che esasperavano ulteriormente gli animi. Racconta l’episodio un diretto protagonista, il papà di un minore : “Una volta raggiunta la postazione per accedere alla vaccinazione dopo ore di attesa e di fila sotto l’acqua -spiega l’uomo, contrariatissimo- ho esibito i documenti personali di rito ma mio figlio non è stato ammesso mancando il visto della madre. Ho esposto le mie ragioni, ma non c’è stato nulla da fare. Mio figlio non poteva essere vaccinato, mancando il visto della madre. Esasperato, ho lasciato ogni documento in mio possesso scaraventandolo a terra e sono andato via assieme a mio figlio. Vergogna su vergogna per questa Italia che non funziona affatto !”. Ma l’uomo ha dell’altro da dire : “Mille e più persone dell’intero territorio provinciale sotto l’acqua, senza protezione e senza attenzione alcuna dal personale preposto alle vaccinazioni. Una vergogna autentica! Mi chiedo : e l’ospedale SS Rosario spazioso, ampio e vuoto ? Perché non utilizzarlo per le vaccinazioni dei residenti di Venafro e Comuni limitrofi ? Che vergogna, che squallore simile Regione Molise !”.