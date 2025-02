di Redazione

In linea con il programma elettorale e con quanto stabilito nel Dup (Documento di programmazione comunale), l’assessore comunale all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Piero Colucci, segnala alla Commissione consiliare competente l’opportunità di valutare una variante generale al Piano regolatore per progettare ed incentivare piani di recupero, ristrutturazioni, riqualificazioni e rigenerazioni limitando il consumo di suolo a casi necessari o di particolare rilevanza (come per esempio l’edilizia sociale). Nella nota inviata al presidente della Commissione urbanistica, Stefano Lombardi, il vicensindaco Colucci sottolinea anche l’opportunità di predisporre un piano di recupero del centro storico cittadino, ai fini dell’individuazione delle modalità di utilizzo e di destinazione dei beni per fini residenziali, ricettivi, turistici e/o commerciali, per l’implementazione di servizi e parcheggi, per la elaborazione delle tipologie costruttive e di ristrutturazione volte alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo, con l’eventuale realizzazione di percorsi pedonali coperti e/o semicoperti nel centro storico e in quello murattiano, per il quale la Giunta comunale intende lanciare un concorso di idee.