Necessari interventi immediati per porvi rimedi

Da un venafrano residente a Roma e che per la ricorrenza dei defunti è solito raggiungere il Cimitero Comunale di Venafro per deporre fiori e pregare sulle tombe dei propri cari perviene in redazione la testimonianza che segue, attestante quanto di assolutamente negativo avviene nel sito caro ed accudito da tutti in segno di rispetto per i resti di quanti vi riposano. Pubblichiamo testimonianza scritta e foto senza commento alcuno : “Sono un signore che da Roma -attacca il nostro, che chiede espressamente l’anonimato- ogni anno vengo al Cimitero di Venafro. Quest’anno ho fatto altrettanto, notando però cose tutt’altro che piacevoli. Auto che entrano nel Cimitero, nel silenzio delle anime! Ero sulla scala per raggiungere il loculo del mio parente in alto, quando ho visto e sentito passare una vettura con la musica accesa ! Ho avuto paura, trovandomi in alto sulla scala per raggiungere il loculo interessato, con rischi anche per le persone a piedi. Poi sporcizia tanta a terra e secchi per fiori secchi e rifiuti ricolmi senza essere svuotati perché altri se ne servissero !”. Giriamo il tutto agli amministratori comunali ed alla polizia municipale perché responsabilmente s’intervenga a porre rimedi . Trattasi del cimitero cittadino, verso il quale si deve avere sempre il massimo rispetto da parte di tutti. Evidentemente però tanto non sempre avviene da parte di qualcuno, come testimoniato dal venafrano arrivato appositamente dalla Capitale per una preghiera, un fiore sulla tomba dei propri cari.