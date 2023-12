di T.A.

Riceviamo da Anna Palermo dell’ Ufficio Stampa NAI il comunicato che segue : “Ieri per le Stelle di Natale del CONI la NAI ha visto premiato il tecnico Gianluca Perrella che tanto bene sta facendo con i ragazzi del lancio del giavellotto; un risultato che riempie d’orgoglio la società presieduta da Agostino Caputo per gli ottimi risultati ottenuti in questa disciplina soprattutto nelle ultime due stagioni con i giovani Giancarlo e Alex Perrella entrambi medagliati ai campionati di categoria e con la prospettiva di poter fare ancora meglio per le prossime stagioni. Nella giornata di sabato invece è stata la volta della consueta festa di fine anno per lo scambio degli auguri e per fare il punto della situazione. Si è partiti dagli strepitosi risultati della CorrIsernia, che la prossima stagione spegnerà le 20 candeline, per passare alle vittorie di Morena di Benedetto, alla crescita di Davide Innamorato, fino ad arrivare alle ragazze del cross vittoriose a livello regionale: Carmen Ciallella (campionessa regionale anche a livello individuale), Giulia di Marco, Beatrice Di Pardo e Ludovica Colavecchio. A tutti i piccoli atleti è stato tributato un grande applauso per quanto fatto e per quanto possono ancora fare. Il presidente Caputo nel corso della breve cerimonia ha nominato uno ad uno tutti i protagonisti di questa annata che volge al termine e si è collegato telefonicamente con Giovanni Grano per ritornare sul recente risultato maturato alla maratona di Valencia. La festa è stata anche l’occasione per annunciare il rinnovo dell’accordo con Traslochi Biscotti ormai da anni accanto alla società pentra, per un felice connubio che sta portando bene ad entrambi. Giungano a tutti gli sportivi molisani gli auguri di un sereno e Santo Natale da parte del presidente Caputo, del direttivo della NAI e da parte mia personale anche a tutti gli organi di informazione per la preziosa collaborazione che costantemente ci offrite!”.