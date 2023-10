Di Redazione

Una donna anziana mentre era in ascensore si e vista attaccare da un grosso ratto che l’ha morsa più volte sul viso e nell’occhio.

Le urla hanno attirato l’attenzione della figlia della donna e di altri condomini che le hanno prestato immediato soccorso.

L’aziana donna è’ stata subito condotta da un medico chirurgo che ha trattato la paziente con vaccino antitetanico prescrivendo una cura antibiotica.

Ma il persistere di forti dolori e gravi disturbi hanno costretto la donna a recarsi nel locale ospedale Cardarelli dove è stata sottoposta a visita oculistica con diagnosi di: trauma all’occhio con corpo estraneo , magnetico, intraoculare, non specificato.

Dopo questa bruttissima esperienza e in attesa della prognosi definitiva, la donna si è rivolta agli avvocati Vincenzo Iacovino, Francesco Beer e Silvio Tolesino perché accertino ogni responsabilità dell’ Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Campobasso per la mancata manutenzione e disinfestazione del condominio.