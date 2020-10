La tragedia si è verificata nella serata di ieri, sabato 17 ottobre, sulla Statale 16 all’altezza della rotonda di San Salvo Marina, in Abruzzo. A perdere la vita una 17enne di Termoli che viaggiava in auto con degli amici, anch’essi molisani. Ancora da stabilire le cause che hanno provocato l’incidente mortale.

La Panda, con a bordo i ragazzi, dalle prime informazioni, è finita fuori strada e si è schiantata contro un pilastro di cemento. Il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura che a seguito del violento impatto, non ha lasciato scampo alla giovane molisana. Feriti gli amici in modo non grave. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.