Ventiquattro attività progettuali per una scuola che promuove la salute. È il catalogo dell’offerta formativa 2017-2019, studiato dalla Regione Molise in collaborazione con l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) e l’Ufficio scolastico reigonale (Usr). È stato presentato ieri pomeriggio dal presidente della Regione, Donato Toma.

“La grande attenzione alla prevenzione, il costante impegno per la tutela della salute dell’infanzia e dell’adolescenza e la forte spinta al massimo coinvolgimento delle Agenzie territoriali, temi ai quali la Regione Molise è particolarmente interessata, trovano piena realizzazione in questa iniziativa innovativa dedicata al mondo della scuola, agli operatori, alle famiglie e, soprattutto, ai bambini e alle bambine del nostro Molise.

Il Catalogo dei progetti per le scuole, implementato dall’Azienda Sanitaria Regionale all’interno del Piano della prevenzione della Regione Molise, rappresenta un importante tassello del nostro progetto più generale di realizzare nuovi e qualificati servizi per la comunità, migliorando sempre più la qualità dell’offerta formativa, interagendo e collaborando con le istituzioni per promuovere iniziative a sostegno degli studenti. Promuovere, supportare e sostenere scuola e sanità rappresentano le traiettorie lungo le quali si muove la Regione Molise.

Unite e insieme attive per obiettivi comuni, quali istituzioni territoriali dedicate ai singoli individui ed al bene dell’intera collettività, scuola e sanità si identificano in quei presidi ambientali in grado di influenzare positivamente l’ambito di implementazione. Salute e benessere, condizioni inscindibili tra loro, trovano nell’educazione dei giovani il comune denominatore che facilita le sinergie e l’integrazione dei saperi, delle competenze e delle organizzazioni.

Nell’ambito delle attività rivolte ad educare ed informare la popolazione in età evolutiva, l’integrazione fra sanità e scuola risulta indispensabile per ottenere risultati significativi. All’interno di questo scenario culturale, la rete dei servizi deputati a governare le tematiche della salute può garantire, con il convinto sostegno della Regione, risposte efficienti ed efficaci per raggiungere i più alti livelli di qualità della vita. L’auspicio è che questa iniziativa raccolga successo e partecipazione. I giovani e la loro crescita – in salute, sicurezza e benessere – rappresentano il comune obiettivo per il futuro del nostro Molise.

Prevenire è meglio che curare, questo significa che la prevenzione, specialmente se fatta in età infantile, ci fa vivere di più e meglio. La prevenzione in età infantile si fa principalmente in casa e nelle scuole. Per questo siamo qui, insieme all’Asrem e all’Ufficio scolastico regionale per presentare il progetto triennale. La collaborazione tra Regione, mondo della scuola e della sanità pubblica costituisce dunque un principio e un fondamento importante e imprescindibile per una politica per la salute e una corretta strategia di prevenzione e promozione della salute”.