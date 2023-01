Una decisione dell’amministrazione civica venafrana che in città trova tutti concordi. Si è stabilito infatti d’intitolare una sala della Biblioteca Comunale “Pilla/De Utris/Morra” di Venafro all’ex consigliere comunale Anna Maria Buono, responsabile della stessa Biblioteca, prematuramente scomparsa. Una determinazione amministrativa condivisa dalla collettività venafrana alla luce della dedizione della donna al predetto servizio municipale, la Biblioteca appunto, ed in genere alla funzionalità dell’intera macchina comunale. Ma soprattutto alla ”Pilla/De Utris/Morra” la Buono era solita dedicarsi, si sottolinea dalla casa municipale. Si ricordano infatti le diverse iniziative attuate dalla donna per promuovere la stessa Biblioteca alle diverse fasce di età, a partire dai giovanissimi spesso ospitati in Biblioteca. Così come le attività perché la lettura e la cultura in genere progredissero a Venafro. Questo e tant’altro ha indotto l’amministrazione civica cittadina a determinarsi per l’intitolazione di un ambiente della ”Pilla/De Utris/Morra” ad Anna Maria Buono, moglie e madre prima di essere eletta consigliere comunale entrando nell’assemblea civica. Nelle prossime settimane la cerimonia ufficiale dell’intitolazione di una delle sale della Biblioteca, con ingressi in via Pilla e Milano, all’ex consigliere comunale della città