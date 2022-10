Attenzione però a … dove mettete i piedi, date le tante deiezioni canine un po’ dappertutto che gl’incivili non raccolgono pulendo

Pensate d’incamminarvi per il centro storico di Venafro per una salutare passeggiata e per ammirare storia, arte e scorci unici che impreziosiscono la città antica ? E’ certamente una gran bella idea data la suggestione dei luoghi, ma un consiglio va doverosamente dato : attenzione a dove camminate e soprattutto procedete con occhi ben aperti date le tante deiezioni canine disseminate un pò ovunque, causa l’inciviltà dei possessori degli assolutamente incolpevoli animali !

E’ facile infatti, vista la situazione tutt’altro che edificante e nient’affatto segno di educazione e civiltà, imbattersi in “depositi” animali lungo strade e su piazzette e vicoli che procurano non pochi problemi a chi, suo malgrado, vi va a finire sopra con le scarpe. Perciò, andate sì nel bellissimo centro storico venafrano passeggiando per i quartieri antichi come San Francesco, Le Monache, Cristo, il Mercato, le Manganelle, il Colle ect., ma badate a non calpestare presenze sgradite ! Cosa purtroppo facilissima, data l’abbondanza di siffatti depositi che s’incontrano su strade, piazze e vicoli. Dove soprattutto può accadere ?

Un po’ dappertutto, ma principalmente a ridosso della storica chiesa dell’Annunziata, cuore del centro storico, dove evidentemente i proprietari di cani che risiedono in zona lasciano liberi i loro animali di defecare ovunque, senza poi preoccuparsi di raccogliere e lasciar pulito così come la legge prevede ed impone.

Settimane addietro,si ricorda, un ”deposito” del genere giusto ai piedi del sagrato d’ingresso a tale luogo di culto ! Necessario invece zig/zagare lungo la strada parallela alla stessa Annunziata per evitare di calpestare deiezioni e sporcarsi ! E’ civiltà tutto questo ? Assolutamente no, ma intanto continua sistematicamente a verificarsi, nonostante precise norme che impongono di raccogliere, portar via e pulire !

Ed allora ? Innanzitutto appaiono necessari maggiori controlli ed interventi di prevenzione da parte della Polizia Urbana per indurre i proprietari degli “amici dell’uomo” a comportamenti ed abitudini rispettose dell’ambiente e della collettività. Quindi senz’altro il preciso invito ai possessori di cani perché si comportino così come la legge prevede, pulendo all’istante quanto gli animali depositano. E’ l’educazione soprattutto che l’impone, quale segno del vivere civile !