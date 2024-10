di Redazione

“Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha rafforzato ulteriormente il proprio parco mezzi con l’acquisizione di una nuova ambulanza di ultima generazione, destinata alla postazione 118 di Cerro al Volturno .”Questo veicolo, dotato di spazi ottimizzati e attrezzature all’avanguardia, permetterà interventi più rapidi ed efficaci, garantendo al personale medico e infermieristico condizioni ottimali per operare in situazioni di emergenza. Recentemente, inoltre, il Comitato ha acquisito anche un mezzo specifico per il trasporto dei dializzati, dotato di pedana per agevolare l’accesso ai pazienti con difficoltà motorie. Questo veicolo rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno della Croce Rossa a migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti, venendo incontro alle necessità di tutte le fasce di popolazione più vulnerabili. Con queste nuove acquisizioni, il Comitato di Isernia raggiunge un totale di sei ambulanze, oltre a numerosi autoveicoli utilizzati per le attività quotidiane di assistenza sul territorio. “L’arrivo della nuova ambulanza e del mezzo per i dializzati testimonia la crescita del nostro Comitato, resa possibile grazie all’impegno incessante dei nostri Volontari volto a a migliorare i servizi per la comunità,” – ha dichiarato Fabio Rea, Presidente della CRI Isernia. “Il nostro obiettivo è garantire standard di eccellenza negli interventi sanitari e nel trasporto assistito, così da proteggere e assistere al meglio chiunque abbia bisogno.” Il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana conferma così il proprio impegno al servizio del territorio, continuando a investire in risorse e tecnologie per garantire risposte tempestive e di alta qualità nel campo dell’emergenza sanitaria e dell’assistenza ai più fragili.