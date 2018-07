Manifestazione “Una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”. Presidio e volantinaggio per il giorno 7 luglio 2018 davanti la sede della Prefettura di Campobasso.

Una delegazione in rappresentanza di alcune associazioni umanitarie, organizzazioni sociali e movimenti per i diritti delle persone, sabato 7 luglio dalle ore 10.00 alle ore 11.00, si concentrerà simbolicamente sotto la sede del Palazzo del Governo in Piazza Prefettura a Campobasso, indossando una maglietta rossa e distribuendo l’allegato appello di Don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale della Rete di Libera contro le Mafie.

La manifestazione intende richiamare l’attenzione dei cittadini e delle istituzioni sui diritti di tanti bambini che continuano a morire innocenti al seguito delle proprie famiglie nel disperato tentativo di raggiungere l’Europa per sfuggire a fame, epidemie, guerre e carestie nei propri paesi d’origine.

In Molise, al momento, hanno raccolto e condiviso l’appello di Don Luigi Ciotti oltre all’Associazione “Padre Giuseppe Tedeschi – AUSER” e a Libera contro le Mafie del Molise, l’ANPI Molise, l’AUSER Molise, l’ARCI Molise, Legambiente Molise, l’Associazione dalla Parte degli Ultimi, Il Bene Comune, l’UDS Molise, La Fonte, Pax Christi e AGESCI Molise.