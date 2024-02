di Redazione

“Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno preso parte alla lunga giornata dei tavoli

partecipativi programmati nell’ambito del 5° incontro di sviluppo ed implementazione del

processo di candidatura. Una 12 ore di lavori, iniziata con gli studenti delle scuole

superiori dell’Istituto Omnicomprensivo di Agnone e terminata con i rappresentanti delle

Associazioni del territorio. Il risultato del 5° incontro certifica e mette a garanzia la

dinamica della partecipazione, la quale fin dall’inizio è stata pensata come un processo

che doveva innestarsi dal basso. Un processo, percorso in questi mesi, che è diventato

sistema produttivo circolare con l’integrazione della filiera pubblico-privata e su diversi

livelli. Ieri sera con le associazioni si è ragionato molto e in maniera costruttiva, ponendo

come principio la volontà di cooperare dentro e fuori questa esperienza, la quale ha già

raggiunto un bellissimo risultato nei termini della coesione”. Queste le parole di Daniele Saia Sindaco di Agnone.

Ieri 8 febbraio, si sono svolti, in mattina presso l’Aula Magna dell’ITIS, e la sera presso il

foyer del Teatro Italo Argentino di Agnone, i lavori relativi all’implementazione e la

disseminazione del progetto di candidatura di Agnone 2026, città finalista della

competizione nazionale della Capitali Italiane della Cultura, promossa dal Ministero della

Cultura come strategia finanziaria di sviluppo a base culturale. L’incontro rappresenta il

5° appuntamento sul territorio di sviluppo del dossier. Un lavoro costante che sta

producendo grandi effetti anche sul profilo della comunicazione e sullo sviluppo di una

comunità di sostenitori molto presenti che cresce giorno dopo giorno. Non mancano gli

endorsement dai personaggi della cultura nazionale e dello spettacolo come quello

pubblicato sui profili social ufficiali di Agnone 2026.

“Una giornata molto importante sul profilo qualitativo in relazione ai risultati di

disseminazione ed implementazione del progetto. Agli studenti è stato chiesto un parere

generale sul dossier e alcune ipotesi di co-progettazione. Ebbene, non solo le proposte

di ogni gruppo si sono dimostrate coerenti con l’impianto del progetto, ma hanno

generato idee molto concrete e sostenibili, alcune delle quali potranno essere prese in

considerazione anche al di fuori della vasta progettualità di Agnone 2026” – le parole di Letizia Bindi Docente Unimol e Coordinatrice del Dossier Agnone 2026.