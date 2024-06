Una grande varietà di appuntamenti, che si svolgeranno da giugno a settembre sia in paese che nelle frazioni, per una stagione da vivere insieme

L’amministrazione comunale di Sesto Campano lancia l’Estate Sestolese 2024, il nuovo cartellone degli eventi estivi che promette di offrire momenti di svago e intrattenimento per tutti. Da giugno a settembre, tutte le aree del paese, dal centro alle frazioni, saranno animate da una serie di eventi gratuiti, pensati per coinvolgere grandi e piccini.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri, la Pro loco e diverse associazioni locali, prevede appuntamenti che spaziano dagli spettacoli teatrali, alle serate cinematografiche all’aperto, dagli eventi sportive alle attività per bambini, dalle serate enogastronomiche ai festeggiamenti per le ricorrenze religiose, dagli spettacoli musicali alle giornate alla riscoperta delle tradizioni locali.

Un’occasione per promuovere la cultura, il divertimento e lo spirito di comunità, attraverso eventi che possano coinvolgere e soddisfare ogni fascia d’età. Il cartellone degli eventi estivi (consultabile nel dettaglio nella locandina allegata) rappresenta dunque un’importante opportunità per vivere insieme momenti di svago e condivisione, all’insegna della bellezza e della valorizzazione del territorio, ed accrescere lo spirito di comunità.

In veste di primo cittadino, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al direttivo della Pro loco, per l’instancabile impegno e la dedizione profusi, che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma. Un ringraziamento speciale va anche ai vari comitati e all’associazione ‘Torna in Sesto’, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa. Il coordinamento dei lavori è stato affidato alla consigliera Pio Daniela e al delegato Michele Tortoriello, che hanno saputo concordare con maestria le diverse proposte e garantire un’offerta culturale e ricreativa di alta qualità.

Sono estremamente soddisfatto del cartellone degli eventi estivi di quest’anno. Grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a creare un programma che offre qualcosa per tutti i gusti e per tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Gli eventi sono stati pensati per essere inclusivi e gratuiti, per permettere a tutti di godere delle belle giornate e serate estive.

Naturalmente, l’offerta proposta dal cartellone estivo vuole essere anche un invito, per chi viene da fuori, a raggiungerci per godere dell’opportunità di vivere un’estate ricca di emozioni e divertimento.

Dott. Eustachio Macari

Sindaco di Sesto Campano