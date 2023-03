A poco più di un mese dall’appuntamento clou di questa parte invernale della stagione agonistica 2022/23 che porterà i migliori atleti d’italia a contendersi i titoli nazionali giovanili di vasca corta, la Hidro Sport ha affrontato i Campionati Regionali individuali Indoor in una condizione fisica invidiabile che assume ulteriore dimensione grazie ai numerosi nuovi tempi limite conseguiti in questa giornata di gare.

Una “prima” assoluta è rappresentata certamente dall’incredibile progresso di Ester Spedalieri nei 200 rana che demolisce il suo primato di 2’42”65 e con 2’37”89 timbra il “pass” per i Criteria nazionali del prossimo Aprile a Riccione; la stessa atleta aveva dato ottimi indizi di forma portando i suoi personali sui 50 e 100 rana a 35”59 e 1’14”10.

Non da meno le prestazioni offerte da Giovanna Muccitto autrice di ottimi progressi sui 100 e 200 dorso, entrambi sotto il limite federale richiesto: 1’01”61 con tanto di record regionale assoluto e 2’20”84; Sara Colalillo firma il nuovo primato dei 100 dorso e si qualifica con il suo 1’03”83; Alice Lomastro è “super” sui 100 SL e ottiene la qualificazione con il suo nuovo primato di 58”83.

Tra i maschi spiccano i nuovi limiti nazionali raggiunti da Ermanno Tedeschi sui 100 SL in 51”46 (primato personale); di Antonio Iacovelli che si migliora e si qualifica sui 100 farfalla con 55”99; Christian Giamberardino migliora ancora il suo tempo limite dei 200 rana portandolo a 2’31”85; due i tempi limite firmati da Michele Pio Gasbarrino autore di un imponente miglioramento sia sui 100 che sui 200 farfalla: 58”51 e 2’09”96.

Eclatante anche l’exploit della 4×100 SL femminile categoria juniores che, grazie al quartetto Lomastro-Muccitto-Di Ridolfo-Colalillo, si prende il nuovo record regionale assoluto e si issa tra le posizioni di vertice in ambito nazionale: 3’54”86 il tempo totale! Successo e record regionale assoluto anche quello stabilito dal quartetto juniores femminile composto da Colalillo-Sabella-Muccitto-Di Ridolfo che incide sull’albo un eccellente 4’22”08, con Sara Colalillo al personale in prima frazione di dorso con 1’03”83.

Risultati così rilevanti non potevano che generare una vera e propria pioggia di medaglie che al conteggio finale ha portato alla sontuosa cifra di 90 presenze sul podio, 55 ORI, 17 ARGENTI, 18 BRONZI quasi equamente divisi tra i due settori con leggerissima prevalenza per quello femminile con 28 successi, 9 secondi e 11 terzi posti, con i maschi che hanno risposto con 27 ori, 8 argenti e 7 bronzi.

Un weekend dunque davvero fruttuoso quello vissuto da atleti e tecnici giallo-blu, con una soddisfazione palpabile nell’aria anche in considerazione del fatto che, dietro a queste “eccellenze” raccolte in questa circostanza, l’intera compagine del presidente e tecnico Tony Oriente si è dimostrata in forte crescita qualitativa con primati personali fioccati a grappoli al susseguirsi delle discipline.

Questi tutti gli atleti convocati per quasti campionati regionali ed ai quali va un grosso plauso dall’intera società Hidro Sport e dai loro tecnici che tanto bene stanno facendo insieme a loro:

Francesca Bellucci, Sara Colalillo Sara, Francesca Di Lizio, Miriam Di Ridolfo, Gemma Guiderdone, Alice Lomastro, Maira Miranda, Isabella Muccino, Giovanna Muccitto, Irene Nicodemo, Claudia Niro, Chiara Oriente, Domitilla Oriente, Giulia Paladini, Eleonora Patierno, Noemi Ruggiero, Sara Sabella, Maddalena Sferra, Ester Spedalieri, Emanuela Tartaglia, Chiara Testa, Maria Ludovica Tremonte tra le ragazze;

Alessandro Catelli, Mario Colalillo, Michele Pio Gasbarrino, Christian Giamberardino, Antonio Pio Iacovelli,

Emanuele Iannone, Vladyslav Luigi Khamchuk, Michele Lamenta, Riccardo Mariano, Francesco Marra, Giovanni Oriente, Emanuele Palmieri, Lino Santoro, Francesco Pio, Stinziani Ermanno Tedeschi, Francesco Ziccardi tra i ragazzi.